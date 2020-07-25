Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк заінтригував мережу новим брутальним образом

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram чоловік розмістив фотографію, на якій позує в чорному діловому костюмі і білій сорочці. Макс поглядає на годинник на тлі нічного міста.

По всій видимості, герой «Холостяка-10» вбрався на побачення і на когось чекає.

«Ми всі погані чиєїсь історії», - загадково підписав новий знімок Михайлюк англійською мовою.

Користувачі в коментарях стали здогадуватися, кого саме чекає Максим, деякі припустили, що переможницю проекту Дашу Ульянову.

«Дашку чекаєш?», «Ти такий гарний 😍», «Прям пальчики оближеш», « Як звати вашу обраницю», «Тим не менш, завжди є різниця між тим, що ми погані на думку когось іншого, або тим, що ми погані як факт, з-за дії, яке ми вчинили, яке не можна заперечувати, виправдати або пробачити», - пишуть люди.

Як відомо, після скандального розставання з амбітною гімнасткою Дашею, яка стала переможницею проекту, чоловік довго не нудьгував". Через кілька місяців чоловік засвітився з молоденькою моделлю з ефектною зовнішністю. Новою коханою Михайлюка, як запевняють в мережі, стала відома манекенниця Дар'я Хлистун. Їй 25 років, вона є затребуваною і популярною моделлю.

Нагадаємо, що экс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молодою коханкою: "Проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

Також Politeka писала, що Даша Хлистун вперше розповіла про їхні стосунки: "Три години ми...".