Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк заинтриговал сеть новым брутальным образом

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм мужчина разместил фотографию, на которой позирует в черном деловом костюме и белой сорочке. Макс посматривает на часы на фоне ночного города.

По всей видимости, герой «Холостяка-10» нарядился на свидание и кого-то ждет.

«Мы все плохие в чьей-то истории», - загадочно подписал новый снимок Михайлюк на английском языке.

Пользователи в комментариях стали гадать, кого именно ждет Максим, некоторые предположили, что победительницу проекта Дашу Ульянову.

«Дашку ждешь?», «Ты такой красивый 😍», «Прям пальчики оближешь», « Как звать вашу избранницу», «Тем не менее, всегда есть разница между тем, что мы плохие по мнению кого-то другого, или тем, что мы плохие как факт, из-за действия, которое мы совершили, которое нельзя отрицать, оправдать или простить», - пишут люди.

Как известно, после скандального расставания с амбициозной гимнасткой Дашей, которая стала победительницей проекта, мужчина долго не "скучал". Спустя пару месяцев мужчина засветился с молоденькой моделью с эффектной внешностью. Новой возлюбленной Михайлюка, как уверяют в сети, стала известная манекенщица Дарья Хлистун. Ей 25 лет, она является востребованной и популярной моделью.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".