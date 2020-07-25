34-річна російська співачка і телеведуча, зірка "Дом-2" Ольга Бузова підірвала мережу гарячими танцями

Як передає Politeka.net, співоча телеведуча вплинула п'ятою точкою перед камерою під відомий музичний трек Джаро & Ханза «Королева танцполу», по всій видимості, загордившись себе нею.

Бузова була зухвало одягнена в коротке боді, який ледь прикривало її сідниці.

«27 липня о 23.59 виходить наш спільний трек #MiraMeBebe 💃❤️ Який я сподіваюся увійде в музичну історію ✊🏻 Чекаєте? 😍», - написала Ольга в мережі.

Всього за якихось півгодини ролик встигли переглянути понад півмільйона разів, а на саму сторінку знаменитості підписані більше 21 мільйона людей.

«Нєє, не королева БОГИНЯ», «Яка краса!», «Супер»»*, — захопилися передплатники.

До цього, Ольга позувала в микрокостюмчике: топі і спідниці чорного кольору з синім квітковим орнаментом. Неозброєним поглядом видно, що зухвала співачка одягла нижньої білизни, розбурхуючи фантазію шанувальників чарівними вигинами. Бузова повернулася до камери спиною, млосно подивившись через плече.

Нещодавно артистка змінила імідж: тепер Ольга щаслива володарка довгою чубчика.

"Я знаю, що ти хочеш мене до ночі" 😈 #miramebebe ❤️", - підписала цей кадр розпалена зірка рядком зі своєї нової пісні.

Нагадаємо, скандальна Бузова влаштувала шоу в купальнику біля басейну: "Ось це фігура!".

А ще Politeka писала, що Бузова скопіювала Ивлееву і зганьбилася новим відео з відвертими образами.