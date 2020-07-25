В Кабмине раскрыли, как выделение Украине нового транша повлияет на курс доллара в стране

Об этом во время брифинга в Брюсселе рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.

Как известно, Украина должна получить от Европейского Союза макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

И как утверждает премьер-министр Денис Шмыгаль, выделение Украине транша никак не повлияет на национальную валюту и курс доллара.

«Предоставление макрофинансовой помощи никоим образом не повлияет на курс доллара. Ситуация остается стабильной», — успокоил глава Кабмина.

Он также добавил, что правительство не будет вести переговоры с НБУ относительно дополнительной эмиссии национальной валюты.

Сам кредит от ЕС будет разбит на две части, и первую Украину сможет получить после того, как Рада ратифицирует соответствующий меморандум.

Второй транш Украина получит после проведения некоторых реформ, которые, вероятно, будут завершены уже в 2021 году.

«Программа рассчитана на двенадцать месяцев. Кредит рассчитан на 14,5 лет. Чрезвычайно привлекательные условия для Украины. Это уменьшит нагрузку по выплате внешних долгов. Это – поддержка в борьбе с пандемией», — резюмировал Шмыгаль, выступая на брифинге.

До этого мы рассказывали, что гривна должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар и курс не должен опускаться до 25.

Такое заявление сделал министр экономики Украины Игорь Петрашко. По его словам, это пойдет на пользу украинским экспортерам.

По его словам, Украине необходимо усиление курса валют, иначе это негативно скажется на экспортерах, которые "не ожидают девальвации курса".

"Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривны/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам", – отметил он.

Напомним, что новый глава НБУ оскандалился нелепым заявлением: что ждет доллар.

Как сообщала Politeka, валюту взвинтят уже на этой неделе, украинцев предупредили о резком скачке.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые миллиардные кредиты, выхода нет