Переможниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, красуня Даша Ульянова показала новий пікантний образ

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фотографію на своїй сторінці в "Instagram".

Даша Ульянова стала найяскравішою учасницею "Холостяка" і навіть після зйомок шоу користується великою популярністю. Вона регулярно підігріває інтерес до себе відвертими нарядами і спокусливими кадрами. На цей раз дівчина поділилася знімком, зробленим на даху.

Вона позує неподалік від краю у чорному обтягуючому костюмі з великим декольте і туфлях на високих підборах. Судячи по кадру, Дашу сфотографували в русі - її волосся розвівалися, руки і коліна явно напружені. Загадковий постапокаліптичний довершує образ маска на обличчі.

В описі дівчина розповіла, що допомагає їй завжди виглядати на всі 100%. Серед речей, що бадьорять, виявилися музика, розмови з близькими людьми, смачна їжа, прогулянки на природі.

"А ще я полюбила фотографію. Розчиняюся в цій справі цілком і повністю", - пише Даша.

Раніше Ульянова поділилася з шанувальниками подробицями особистого життя і зізналася, що її новий обранець не хоче світитися на публіці. Крім того, красуня похвалилася своєю груддю.

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