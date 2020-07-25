Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, красавица Даша Ульянова показала новый пикантный образ

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фотографию на своей странице в "Инстаграм".

Даша Ульянова стала самой яркой участницей "Холостяка" и даже после съемок шоу пользуется большой популярностью. Она регулярно подогревает интерес к себе откровенными нарядами и соблазнительными кадрами. На этот раз девушка поделилась снимком, сделанным на крыше.

Она позирует неподалеку от края в обтягивающем черном костюме с большим декольте и туфлях на высоких каблуках. Судя по кадру, Дашу сфотографировали в движении - ее волосы развеваются, руки и колени явно напряжены. Загадочный постапокалиптический образ довершает маска на лице.

В описании девушка рассказала, что помогает ей всегда выглядеть на все 100%. Среди бодрящих вещей оказались музыка, разговоры с близкими людьми, вкусная еда, прогулки на природе.

"А ещё я полюбила фотографию. Растворяюсь в этом деле целиком и полностью", - пишет Даша.

Ранее Ульянова поделилась с поклонниками подробностями личной жизни и призналась, что ее новый избранник не хочет светиться на публике. Кроме того, красотка похвасталась своей грудью.

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