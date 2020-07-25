Російська актриса Христина Асмус намагається не сумувати після розриву з чоловіком - шоуменом Гаріком Харламовим

На своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" вона опублікувала нове селфи, на якому показала свій настрій, передає Politeka.net.

Для знімка Христина Асмус позувала з легкою усмішкою на обличчі. Вона злегка нахилила голову, що показати свій профіль з родимкою. На актрисі надіта чорну блузку з мереживним комірцем.

В описі Христина Асмус підвела підсумки конкурсу, який напередодні провела в соцмережі. Ймовірно, це захід трохи відвернули її від сумних думок з приводу розлучення.

Користувачі "Инстаграма" традиційно оцінили зовнішній вигляд знаменитості в коментарях:

"Кристюша 💥 Ти чудова дівчина ❤️❤️❤️ Красуня 😘😜👍🌹🌹🌹🌹🌹"; "Одягни що-небудь нормальне, а то і наступний жирдяй втече"; "ви неймовірна ❤️"; "Красуня"; "Я так розумію сторона з родимкою робоча 😂 і сторіс і фото струм з цього ракурсу 😂"; "Симпатяжка 😻😻😻🔥"; "Просто неймовірно красива❤️❤️❤️🔥😍😍😍"; "Христина,ви чарівна дівчина.Гарних вихідних. Гарного літа 💝👍💐🙌👏💋🔥"; "Неймовірна"; "Чому смуток і жаль в очах?".

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

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