Российская актриса Кристина Асмус пытается не унывать после разрыва с мужем - шоуменом Гариком Харламовым
На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала новое селфи, на котором показала свое настроение, передает Politeka.net.
Для снимка Кристина Асмус позировала с легкой улыбкой на лице. Она слегка наклонила голову, что показать свой профиль с родинкой. На актрисе надета черная блузка с кружевным воротничком.
В описании Кристина Асмус подвела итоги конкурса, который накануне провела в соцсети. Вероятно, это мероприятие немного отвлекло ее от грустных мыслей по поводу развода.
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Пользователи "Инстаграма" традиционно оценили внешний вид знаменитости в комментариях:
"Кристюша 💥 Ты замечательная девушка ❤️❤️❤️ Красотка 😘😜👍🌹🌹🌹🌹🌹"; "Надень что-нибудь нормальное, а то и следующий жирдяй сбежит"; "вы невероятная ❤️"; "Красотка"; "Я так понимаю сторона с родинкой рабочая 😂 и сторис и фото ток с этого ракурса 😂"; "Симпатяжка 😻😻😻🔥"; "Просто невероятно красивая❤️❤️❤️🔥😍😍😍"; "Кристина,вы очаровательная девушка.Хороших выходных. Хорошего лета 💝👍💐🙌👏💋🔥"; "Невероятная"; "Почему грусть и сожаление в глазах?".
Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».
Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.
Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.