Дружина Євгена Кошового з "Квартал 95", Ксенія, похвалилася початком акторської кар'єри своєї дочки

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала кадри зі зйомок нового серіалу на своїй сторінці в "Инстаграме".

Євген Кошовий разом з дружиною і старшою донькою Варварою знімаються в новому проекті "Батько рулити" для українського телеканалу "ТЕТ". Ксенія показала в сторіз, як тарілку з іменами всієї знімальної команди, а також ролик, де її розбивають про камеру.

На одному з фото Варвара Кошова тримає осколок тарілки, на якому ще можна розгледіти імена і ніжно посміхається на камеру. На дівчині надіто коротка сукня з квітковим малюнком, мабуть, знаменитий тато не заперечує проти того, щоб починаюча актриса одягалася яскраво. На іншому кадрі Варвара зображена з іншими акторами, серед яких зірка "Ліги Сміху" Олександр Станкевич.

Раніше Варвара Кошова влаштувала справжню фотосесію на дому. На знімках, опублікованих в соцмережі, вона позує в простому, але при цьому стильному вбранні. На ній темні джинси з високою посадкою і чорна майка.

Варя стоїть, притулившись спиною до шафи з яскраво-червоними дверцятами. Дівчина виглядає, як справжня модель.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» пожовк і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячому плаття: «Вовчиця вийшла на полювання».

Також Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95" з дочками похвалилася річним тілом в купальнику: «Як всі схожі».