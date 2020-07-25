Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95", Ксения, похвасталась началом актерской карьеры своей дочери

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала кадры со съемок нового сериала на своей странице в "Инстаграме".

Евгений Кошевой вместе с супругой и старшей дочкой Варварой снимаются в новом проекте "Батько рулить" для украинского телеканала "ТЕТ". Ксения показала в сториз, как тарелку с именами всей съемочной команды, а также ролик, где ее разбивают о камеру.

На одном из фото Варвара Кошевая держит осколок тарелки, на котором еще можно разглядеть имена и нежно улыбается на камеру. На девушке надето короткое платье с цветочным рисунком, видимо, знаменитый папа не возражает против того, чтобы начинающая актриса одевалась ярко. На другом кадре Варвара запечатлена с другими актерами, среди которых звезда "Лиги Смеха" Александр Станкевич.

Ранее Варвара Кошевая устроила настоящую фотосессию на дому. На снимках, опубликованных в соцсети, она позирует в простом, но при этом стильном наряде. На ней темные джинсы с высокой посадкой и черная майка.

Варя стоит, прислонившись спиной к шкафу с ярко-красными дверцами. Девушка выглядит, как настоящая модель.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье: «Волчица вышла на охоту».

Также Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" с дочерьми похвасталась летним телом в купальнике: «Как все похожи».