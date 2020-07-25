Апеляційний суд визнав незаконним рішенням Кабміну, згідно з яким українцям потрібно відсуджувати борги по пенсіях у ПФУ

Як повідомляє Politeka.net, мова йде про скандальну постанову уряду від 22 серпня 2018 року. Подробиці наводить портал "Суд.ua".

Згідно з постановою Кабінету міністрів, якщо українцю не доплатили пенсію, він повинен звернутися в суд, щоб Пенсійний фонд визнали боржником. Більш того, пенсіонеру потрібно відправити судове рішення в ПФУ, де збирається комісія із семи чоловік і розбирається в ситуації. Однак громадяни скаржаться, що чиновники не виконували рішення судів і не давали українцям забрати гроші.

Нещодавно документ оскаржили в Окружному адміністративному суді Києва, оскільки він суперечить Конституції України та законам України. Ще в 2019 році суд першої інстанції скасував Порядок виплати заборгованості по виплаті пенсій через судове рішення. Кабмін і Пенсійний подали апеляційні скарги, однак Апеляційний суд їх не задовольнив. Тепер питання вирішується на рівні Верховного Суду, куди чиновники вже подали скарги. Якщо і там постанову визнають незаконним, українцям більше не потрібно буде йти в Пенсійний суд із судовими рішеннями, щоб вимагати свої законні пенсії.

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