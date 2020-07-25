Дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, блиснула фігурою на новому фото

Як передає Politeka.net, свіжий знімок з'явився у красуні в Instagram. Дівчина була одягнена в широкі джинси і обтягуючу чорну кофту. Вона підняла руки вгору, засвітивши частину плоского животика. Варто відзначити, що фотосесія, в якій взяла участь Діва, виглядає досить дорослою. Незважаючи на те, що красуня повністю одягнена, видно, що по емоціям поза розрахована на більш дорослу жінку.

«Гарних вихідних!», - підписала фото дівчина.

За 40 хвилин пост красуні зібрав більше 2 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ти така мила», «Вау, ти така гарна!», «Ти дуже красива», «Те ж саме для всіх вас», «Як завжди красиво», «Молода Моніка», «Гарна, як твоя мама», «Ти прекрасна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Діва Кассель позувала перед камерою в дуже пікантній сукні. Дівчина, яка вже неодноразово знімалася в рекламних кампаніях, одягла сарафан, під який не стала надягати білизну. Вже зараз видно, що дівчина буде неймовірно красивою. Фігурою вона пішла в матір, а рисами обличчя – у батька.

Нагадаємо, що 15-річна дочка Моніки Беллуччі вразила красою і пишними формами, вся в матір: «Виросла дівчинка».

А ще Politeka писала, що спекотна Беллуччі приголомшила фото в напівпрозорому боді: "Розставила ноги і...".

Також Politeka повідомляла, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краще Беллуччі: так виглядає рай.