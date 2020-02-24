22-річна модель Тіна Кунакі, яка є дружиною 53-річного актора Венсана Касселя, порадувала шанувальників відвертим кадром з відпочинку

Як передає Politeka.net з посиланням на Instagram моделі, Тіна покрасувалася на безлюдному пляжі в одних трусиках.

На новому яскравому кадрі з, ймовірно, тропічного курорту молода мама Кунакі не позувала перед камерами а виходила з води роздягненою догола. На знімку видно всі переваги стрункої артистки-красуні - підкачані сідниці, стрункі ноги, стегна.

Шанувальники в мережі оцінили красу оголеної Кунакі і написали під фото в коментарях масу компліментів на адресу молодої дружини відомого актора.

Раніше ми писали про список зірок з розбитим серцем, яким за 40. В ньому фігурують такі відомі імена, як Моніка Беллуччі, Ванесса Параді, Дженніфер Еністон.

Актриса і одна з найкрасивіших жінок світу Моніка Беллуччі була одружена з також актором, і також, як вона відомим - Венсаном Касселем. У пари двоє дітей.

Моніка і Венсан познайомилися під час зйомок фільму «Квартира» в 1996 році. Пара прожила щасливо багато років, але, коли Моніка постаріла або ж стосунки себе вичерпали, Венсан закохався в молоду і ефектну темношкіру красуню-модель Тіну Кунакі. Пара зараз разом, у них є спільна дитина.

Ванесса Параді і Джонні Депп

Пара подружилася під час зйомок фільму «Дев'яті врата», через три місяці Ванесса повідомила, що вагітна. Зараз вже доросла дочка однієї з найпомітніших і витончених «парочок» свого часу блищить на світових подіумах і в кіно – Лілі-Роуз Депп виросла копією батька стверджують одні, дуже схожою на матір – наполягають інші.

У пари також є син. Вони були разом 14 років, після чого Джонні закрутив роман з партнеркою по знімальному майданчику «Ромовий щоденник» Ембер Хьорд. Але і з нею актор вже встиг посваритися, через пару років відносин.

Нагадаємо, що молода дружина Венсана Касселя влаштувала фотосесію в різних купальниках: «раділа вагітності».

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