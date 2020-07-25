Зірки студії "Квартал 95" Віра Кекелія і Марта Адамчук показали, як готуються до нових зйомок

Як повідомляє Politeka.net, Марта Адамчук опублікувала спільне фото з колегою на своїй сторінці в Instagram.

На знімку дівчата позують в контрастних футболках: брюнетка Адамчук одягла чорну, а блондинка Кекелія - білу. Співачки перебувають поруч один з одним, ледь не притискаючись головами, і променисто посміхаються. У коментарях пишуть, що вони схожі - "прямо сестри".

Ймовірно, обидві красуні ради повернутися до роботи після тривалого карантину. Марта Адамчук повідомила, що колектив "Жіночого кварталу" готується до нових виступів.

Варто відзначити, що всього два місяці тому Віра Кекелія народила первістка. Хлопчика назвали Іваном. Цій події радів весь колектив "Квартал 95". А нещодавно Кекелія вперше показала свого малюка, опублікувавши фотографію синочка в колясці. Артистка не стала за прикладом багатьох батьків ховати обличчя дитини, хоча його і частково закрила ручка. Крім того, молода мама показала улюблену іграшку Іванка.

"у мене в руках наша рятівниця КраБэлла;))) Коли ми не справляємося і «тчччччшшшш» «шшшшшш» не допомагають, вона завжди приходить до нас на допомогу;)))", - поділилася Віра.

Нагадаємо, спекотна брюнетка з «Квартал 95» звела з розуму яскравим чином з пікантною деталлю: «Чарівна».