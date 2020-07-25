Відома російська балерина Анастасія Волочкова розповіла, як проводить вихідні

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося на сторінці скандальної зірки в Instagram. Волочкова позувала у дворі свого будинку, де вона традиційно проводить час біля багаття. Вона була одягнена досить відверто – на жінці було мереживне боді з глибоким декольте. Внизу у Волочкової була або спідниця, або квітчаста накидка, яка трохи зіпсувала вигляд.

«Наш прекрасний романтичний вечір», - підписала фото зірка, натякаючи, що проводить вечір з коханцем.

Судячи з усього, вбралася балерина теж для свого коханого, про якого любить багато говорити, але якого не показує громадськості.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова потрапила у скандал через порушення режиму самоізоляції. Жінку навіть викликали в суд, де вона влаштувала справжнє шоу з пресою. В суд балерина одягла довгу сукню і хутро. Варто відзначити, що всю цю історію зі штрафом Волочкова сприйняла зі сміхом. Вона вважає, що її не мали штрафувати.

Зазначимо, що нещодавно з'ясувалася причина жахливого стану волосся Волочкової. Виявилося, що балерина не ходить в салони краси, її фарбують вдома. Судячи з фото, фарбування проходить з порушенням всіх правил.

Нагадаємо, що почервоніла Волочкова показала себе в недбалому вигляді після суду: "Перекосило від злості".

А ще Politeka писала, що Волочкова в старих штанях показала, як намагається схуднути: "Почервоніла, гірше раку".

Також Politeka повідомляла, що Волочкова ледь не засвітила зайве після лазні: «розвалилася на дивані і…».