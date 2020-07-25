Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как проводит выходные

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось на странице скандальной звезды в Инстаграм. Волочкова позировала во дворе своего дома, где она традиционно проводит время около костра. Она была одета достаточно откровенно – на женщине было кружевное боди с глубоким декольте. Внизу у Волочковой была или юбка, или цветастая накидка, которая немного подпортила вид.

«Наш прекрасный романтический вечер», - подписала фото звезда, намекая, что проводит вечер с любовником.

Судя по всему, нарядилась балерина тоже для своего возлюбленного, о котором любит много говорить, но которого не показывает общественности.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова попала в скандал из-за нарушения режима самоизоляции. Женщину даже вызывали в суд, где она устроила настоящее представление с прессой. В суд балерина надела длинное платье и меха. Стоит отметить, что всю эту историю со штрафом Волочкова восприняла со смехом. Она считает, что ее не должны были штрафовать.

Отметим, что недавно выяснилась причина ужасного состояния волос Волочковой. Оказалось, что балерина не ходит в салоны красоты, ее красят на дому. Судя по фото, покраска проходит с нарушением всех правил.

Напомним, что покрасневшая Волочкова показала себя в небрежном виде после суда: "Перекосило от злости".

А еще Politeka писала, что Волочкова в старых штанах показала, как пытается похудеть: "Покраснела, хуже рака".

Также Politeka сообщала, что Волочкова чуть не засветила лишнее после бани: «развалилась на диване и…».