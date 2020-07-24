Відома балерина Анастасія Волочкова показала вправи для преса в незвичайному вигляді

Цього разу, кілька годин тому, балерина показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram черговий провокаційний відеоролик. Знаменитість вирішила похвалитися не тільки розтяжкою і шпагатом, але і вправами, які допомагають підтримувати її фігуру у формі, пише Politeka.net.

Примітно також і те, що для демонстриции серії вправ для м'язів преса, Волочкова вирішила з'явитися в своєму балетному залі в недбалому вигляді. До старого спортивного костюму - червоним штанів і блідо-голубій майці на тонких бретелях - користувачі мережі ставляться вкрай негативно.

Щоб не отримати чергову порцію гнівних коментарів, Анастасія приховала доступ до них. У самому ролику втомлена і почервоніла Волочкова продемонструвала топ вправ і те, як вона їх робить, щоб мати "сталевий" прес.

Також раніше в спеціальному ролику телеведуча похвалилася кількома вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Також Анастасія зазначила, чим саме займалася відео:

«Невелике відео селфи з репетиції.🩰 Діагональ. Піруети.💃 Швидко і невимушено😊», - написала Анастасія.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Невимушено, ага, сто потів зійшло 🤣», «Переглянете відео , Вас в кінці кожного піруету завалює вправо», «По моєму, вона в стрибку заснула😂😂😂», «Якщо чесно і без образ.. Ви з Діаною Вишневої однолітки, але різниця у вас колосальна. Правда закінчуйте, стати педагогом, якщо не хочеться закінчувати з балетом, але не треба себе на посмешиле виставляти», «Анастасія, не ганьбіть», «Нарешті червоні підштаники зняла😮😮😮», «Одинока бабенция ...», «Балерина на пенсії розважається. Павлова і Плисетская відпочивають... 😆😆😆».

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