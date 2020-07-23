Відома балерина Анастасія Волочкова після зміни іміджу здивувала втомленим виглядом

Вчора, як відомо, Волочкова опинилася в суді, де влаштувала розгляди з приводу скандального події в Дивеєво. За підсумком Анастасію повинні були оштрафувати на 20 тисяч рублів.

Так, під час поїздки балерини в монастир в селі Дівєєво Нижегородської області стався скандал. Населений пункт був закритий на карантин через загрозу поширення вірусу, але зірка проігнорувала заборону і опинилася на території монастиря.

Суд визнав Анастасію винною за статтею «Невиконання правил поведінки при введенні режиму підвищеної готовності». Анастасія була вкрай обурена ситуацією, адже вона нібито була невинна і навіть опинилася на самоізоляції після відвідин монастиря.

«Ось вам і подвійні стандарти. Як вправно перевернули ситуацію! Я їхала помолитися в місце, де ніхто не попередив про внегласно існуючому карантині, і я опинилася крайньої, а ще і становить загрозу для суспільства… А насправді, це я опинилася в епіцентрі небезпеки! І приїхавши додому, я змушена була провести 2 тижні на самоізоляції».

Під новим фото – домашнім селфи з втомленим обличчям – Анастасія відзначила своє невдоволення за підсумками суду:

«От і ми посилання присіли...,Дівєєво і губернатор рулять! Але не на користь людей!!!».

Також раніше в спеціальному ролику телеведуча похвалилася кількома вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Також Анастасія зазначила, чим саме займалася відео:

«Невелике відео селфи з репетиції.🩰 Діагональ. Піруети.💃 Швидко і невимушено😊», - написала Анастасія.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Невимушено, ага, сто потів зійшло 🤣», «Переглянете відео , Вас в кінці кожного піруету завалює вправо», «По моєму, вона в стрибку заснула😂😂😂», «Якщо чесно і без образ.. Ви з Діаною Вишневої однолітки, але різниця у вас колосальна. Правда закінчуйте, стати педагогом, якщо не хочеться закінчувати з балетом, але не треба себе на посмешиле виставляти», «Анастасія, не ганьбіть», «Нарешті червоні підштаники зняла😮😮😮», «Одинока бабенция ...», «Балерина на пенсії розважається. Павлова і Плисетская відпочивають... 😆😆😆».

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях