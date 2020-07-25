Шахраї вигадують нові способи, щоб заволодіти грошима українців, в тому числі і клієнтів Приватбанку

Про це пише Обозреватель.

Експерти попереджають, що зловмисники зараз стали використовувати спеціальний прилад, який вони встановлюють на банкомати.

Він захоплює картку в банкоматі і не відпускає її до певної дії. Клієнт думає, що його картку "з'їло", дзвонить в банк і йде, а через якийсь час злочинці її "спустошують".

"Траппінг зараз не настільки поширений спосіб шахрайства, як тільки клієнт додзвониться в будь-який з банків, в якому він обслуговується, оператор відразу ж порадить йому нікуди не відходити від банкомата. Це фактично виключає можливість будь-якого шахрайства. Але є і інші випадки, коли карта не вилазить" і клієнт просто її забуває", – попереджає банківський експерт.

Щоб захистити себе від шахраїв, можна встановити ліміт на зняття готівки в банкоматах. Навіть якщо злочинці отримали доступ до карті, вони не зможуть зняти всі гроші.

Крім цього, українцям рекомендують переходити на картки з чіпами. За неї доведеться доплатити, але такі карти дуже важко підробити.

Також клієнти можуть прикривати рукою клавіатуру банкомату в момент, коли набирають пінкод. Якщо на пристрої встановлена камера, вона не зможе "підглянути", які цифри ви набираєте.

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