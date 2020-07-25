Стало відомо, чому Меган Маркл і принц Гаррі насправді втекли з королівського палацу

Про це пише таблоїд The Daily Mail.

Секрет герцогів розкрили королівські біографи Омід Шорби і Каролін Дюран, які присвятили цілу книгу зірковій сім'ї.

З'ясувалося, що герцоги втекли з палацу і відмовилися від королівських повноважень не за ініціативою Меган Маркл, як раніше всі думали.

Насправді за цим рішенням, яке в народі отримало назву "Мегзит", стояв молодший син принцеси Діани. За словами біографів, саме принц Гаррі був "рушійною силою" ідеї відмовитися від королівських привілеїв і переїхати в Лос-Анджелес.

"По суті, Гаррі хотів піти. В глибині душі він завжди боровся в цьому світі. Вона [Меган Маркл] відкрила йому двері в цьому", - підкреслило джерело, з яким спілкувалися біографи.

Сама ж Меган Маркл негативно сприйняла таку ініціативу принца Гаррі і навіть скаржилася подрузі зі сльозами на очах: "Я віддала все своє життя заради цієї сім'ї...Я була готова зробити все можливе. Але ми тут. Це дуже сумно".

Крім цього, Меган Маркл і принц Гаррі вирішили втекти з палацу, відчуваючи образу, гнів, розчарування і відсутність підтримки, а також у них були непорозуміння з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

"По мірі того, як зростала їх популярність, Гаррі і Меган насилу розуміли, чому в палаці так мало піклуються про їхні інтереси", - резюмували автори у своїй книзі, присвяченій колишнім герцогам.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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