Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри на самом деле сбежали из королевского дворца
Об этом пишет таблоид The Daily Mail.
Секрет герцогов раскрыли королевские биографы Омид Шорби и Каролин Дюран, которые посвятили целую книгу звездной семье.
Выяснилось, что герцоги сбежали из дворца и отказались от королевских полномочий не по инициативе Меган Маркл, как ранее все думали.
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На самом деле за этим решением, которое в народе получило название "Мегзит", стоял младший сын принцессы Дианы. По словам биографов, именно принц Гарри был "движущей силой" идеи отказаться от королевских привилегий и переехать в Лос-Анджелес.
"По сути, Гарри хотел уйти. В глубине души он всегда боролся в этом мире. Она [Меган Маркл] открыла ему дверь в этом", - подчеркнул источник, с которым общались биографы.
Сама же Меган Маркл негативно восприняла такую инициативу принца Гарри и даже жаловалась своей подруге со слезами на глазах: "Я отдала всю свою жизнь ради этой семьи...Я была готова сделать все возможное. Но мы здесь. Это очень грустно".
Помимо этого, Меган Маркл и принц Гарри решили сбежать из дворца, чувствуя обиду, гнев, разочарование и отсутствие поддержки, а также у них были непонимания с принцом Уильямом и Кейт Миддлтон.
"По мере того, как росла их популярность, Гарри и Меган с трудом понимали, почему во дворце так мало заботятся об их интересах", - резюмировали авторы в своей книге, посвященной бывшим герцогам.
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