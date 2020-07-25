Українська співачка Настя Каменських блиснула розкішною фігурою в міні спідниці

Як передає Politeka.net, пікантне відео з'явилося в Каменських в Instagram. Красуня прогулювалася на вулиці. Вона одягла коротку чорну спідницю, футболку з креативним малюнком, а зверху накинула накидку. Співачка красиво крокувала по дорозі, демонструючи публіці свої розкішні ніжки. Уповільнений ефект і музика додали пікантності відео. Вийшло справжнє шоу для перехожих.

За годину пост Каменських подивилися понад 150 тисяч осіб. Оцінила відео навіть співачка Оля Полякова, яка залишила коментар під постом. Шанувальники стали робити Насті компліменти.

«Гарна німагу», «Які м'язи на ніжках», «Ну не Сальма Хаєк», «Вогонь», «Кайфова», «Красуня», «Настуся ти для нас приклад. Знай це красуня», «Лялечка», «Космос», «Даааа Потапу пощастило», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що напередодні ввечері у мережі з'явилося інтерв'ю Потапа з Машею Єфросиніною, в якому він відверто розповів про сварки з Каменських.

Раніше ми писали, що нещодавно Настя Каменських поділилася стильним фото, розповівши про шоу до Дня Незалежності України, в якому вона буде брати участь.

«Готуємо для вас дещо неймовірне! Ви зможете побачити це вже 24 серпня», - повідомила зірка.

Нагадаємо, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластика і зіркова хвороба".

А ще Politeka писала, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

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