Знаменита українська співачка Настя Каменських відповіла на найпровокаційніші запитання своїх фанів
Цього разу співачка під час зустрічі з фанатами вирішила розповісти про особисте життя, роботу і навіть відповіла на пікантні запитання. Справа в тому, що днями зірка зустрілася з молодими блогерами, дала інтерв'ю і зняла багато цікавого контенту для профілю (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Так, відповідаючи на питання українського блогера і зоряного візажиста Олега Машуковского, Настя розповіла про пластику, інтимне життя з чоловіком і кар'єрі.
Настя розповіла, що займалася любов'ю у громадському місці, одного разу танцювала для хлопця стриптиз і зазначила, що чоловіки їй не змінювали, а от у дитинстві хлопець у таборі — так.
Кароль у блискучій міні-сукні не змогла приховати округлий животик: "Знову від Дана вагітна?"
Екс-холостяк Макс Михайлюк розважився з молодою коханкою в машині: "Ух, яка коротенька сукня"
Російська Кардашьян засоромила фотографа пікантними позами в чорній білизні: "Як витримати такі розміри?"
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
Також Настя заявила, що ніколи не робила уколи краси і не збирається, при цьому вона також заявила, що і груди збільшувати не буде, так як «куди? Навіщо?», як висловилася вона сама.
Потім Настя відверто визнала, що страждала зірковою хворобою:
“Так, я як-то усвідомлено хворіла. Розуміючи, що можу ногою відкрити будь-які двері. Але я поставила перед собою високу планку і цілі”.
Також дівчина зазначила, що одного разу вона виступала на сцені, випивши алкоголь, але тепер так не буде робити, адже хоче контролювати ситуацію.
«Це було ще коли я в дитинстві була, ми були молоді і дурні», - заявила Настя.
У той же час Настя Каменських продовжує поповнювати свою аудиторію новими фанатами, готувати новий контент для Instagram і записувати модні відео для "Тік-Струму". Як відомо, після схуднення співачка змінила формат своїх пісень, стала працювати сольно і навіть проводила марафон, пов'язаний з історією її преображення. Зараз співачка намагається підтримувати попудярность і активно веде соцмережі в цілому.
Вчора Настя представила серію теплих літніх кадрів, зроблених на спеціальній зустрічі з фанатами. Засмагла каменських у світлій майці і коротких шортах з радістю познімала модні ролики з шанувальниками, зробила багато фото і поділилася враженнями:
«Вгадай, де я? Я в @top_team_houze! 🤩 З цими хлопцями ми назнімали стільки відео,зробили стільки фоток, а головне - класно поспілкувалися і насміялися! ☺️😋 спасибі за 🔝 компанію! Які ви всі круті 😍😘», - написала Настя під новими фото, відзначаючи всіх молодих «твк-токерів», з якими сьогодні познімала новий матеріал.
Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.
Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.
Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу