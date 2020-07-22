Знаменита українська співачка Настя Каменських відповіла на найпровокаційніші запитання своїх фанів

Цього разу співачка під час зустрічі з фанатами вирішила розповісти про особисте життя, роботу і навіть відповіла на пікантні запитання. Справа в тому, що днями зірка зустрілася з молодими блогерами, дала інтерв'ю і зняла багато цікавого контенту для профілю (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Так, відповідаючи на питання українського блогера і зоряного візажиста Олега Машуковского, Настя розповіла про пластику, інтимне життя з чоловіком і кар'єрі.

Настя розповіла, що займалася любов'ю у громадському місці, одного разу танцювала для хлопця стриптиз і зазначила, що чоловіки їй не змінювали, а от у дитинстві хлопець у таборі — так.

Також Настя заявила, що ніколи не робила уколи краси і не збирається, при цьому вона також заявила, що і груди збільшувати не буде, так як «куди? Навіщо?», як висловилася вона сама.

Потім Настя відверто визнала, що страждала зірковою хворобою:

“Так, я як-то усвідомлено хворіла. Розуміючи, що можу ногою відкрити будь-які двері. Але я поставила перед собою високу планку і цілі”.

Також дівчина зазначила, що одного разу вона виступала на сцені, випивши алкоголь, але тепер так не буде робити, адже хоче контролювати ситуацію.

«Це було ще коли я в дитинстві була, ми були молоді і дурні», - заявила Настя.

У той же час Настя Каменських продовжує поповнювати свою аудиторію новими фанатами, готувати новий контент для Instagram і записувати модні відео для "Тік-Струму". Як відомо, після схуднення співачка змінила формат своїх пісень, стала працювати сольно і навіть проводила марафон, пов'язаний з історією її преображення. Зараз співачка намагається підтримувати попудярность і активно веде соцмережі в цілому.

Вчора Настя представила серію теплих літніх кадрів, зроблених на спеціальній зустрічі з фанатами. Засмагла каменських у світлій майці і коротких шортах з радістю познімала модні ролики з шанувальниками, зробила багато фото і поділилася враженнями:

«Вгадай, де я? Я в @top_team_houze! 🤩 З цими хлопцями ми назнімали стільки відео,зробили стільки фоток, а головне - класно поспілкувалися і насміялися! ☺️😋 спасибі за 🔝 компанію! Які ви всі круті 😍😘», - написала Настя під новими фото, відзначаючи всіх молодих «твк-токерів», з якими сьогодні познімала новий матеріал.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу