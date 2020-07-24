Популярна співачка Настя Каменських блиснула ідеальною фігуркою в купальнику

На своїй сторінці в Instagram красуня поділилася фотографією, зробленою на сході сонця, передає Politeka.net. Настя стояла в неймовірно гарному купальнику біля басейну. По всій видимості, співачка тільки готувалася до запливу, так як її молоде пружне тіло було сухим.

Красуня підняла руки, щоб шанувальники могли у всій красі розгледіти її неймовірну фігуру. Каменських вирішила обговорити з шанувальниками свої хіти.

«Любі, хочу дізнатися про вас трошки більше. А розкажіть-но, яка саме ти з моїх пісень?», - запитала Каменських.

В коментарях співачці стали залишати відгуки про її пісні. Не забули залишити компліменти і її зовнішності. За годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків. Не витримала і оцінила фото телеведуча Леся Нікітюк.

«Дуже атмосферна», «Красотуля», «Супер», «О, як схудла, молодець», «Фігура просто вогонь», «Я люблю тебе Каменських. Ти найкраща!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських і Потап записали спільне відео з переодяганням. Співачка переодягла Потапа в свою сукню, а сама наділа чоловічий костюм. Парочка позувала біля дзеркала в смішних нарядах.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вид вражає: «Фігура богині».

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкому білому платті поділилася важливою новиною: "Нарешті! Дочекалися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластика і зіркова хвороба".