Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного торта
Як передає Politeka.net, новий рецепт з'явився на її каналі в Youtube. Глинська детально розповіла про те, як в домашніх умовах приготувати торт «Три шоколада», розрахований на форму діаметром 20 см.
Для бісквіта вам знадобиться:
- 200 г яйця,
- 140 г цукру,
- 100 г борошна,
- 30 г какао порошку,
- 30 г кукурудзяного крохмалю,
- 6 г розпушувача,
- 30 г вершкового масла.
Яйця і цукор потрібно збити, додавши до них розтоплене вершкове масло. З'єднайте з борошном, розпушувачем і кукурудзяним крохмалем. У тісто додайте також какао-порошок, просіяний через сито. Залийте отримане тісто у форму і випікайте півгодини в духовці, розігрітій до 165°С. Коли бісквіт охолоне, виріжте коло і зріжте його верхівку.
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Для сиропу вам знадобиться:
- 100 мл води,
- 80 г цукру,
- 20 мл чорного рому (за бажанням).
Змішайте все і доведіть до кипіння.
Для шоколадного баваруа вам знадобиться:
- 150 мл молока,
- 150 мл жирних вершків,
- 4 жовтки,
- 50 г цукру,
- 12 г желатину + 60 мл води,
- 400 мл збитих вершків,
- 50 г чорного шоколаду,
- 50 г молочного шоколаду,
- 50 г білого шоколаду,
- 50 г карамелізованого шоколаду (за бажанням).
Холодні вершки потрібно збити в комбайні. Тим часом, замочіть желатин у воді в пропорції 1:5, дочекайтеся поки він набухне. З'єднайте жовтки, цукор, молоко і вершки. Отриману суміш варіть до температури 82°С, після чого додайте в неї желатин.
Суміш потрібно розділити на чотири частини (або три), в кожну з якої додати свій різновид шоколаду. Все потрібно перемішати до однорідної консистенції. Після в кожну миску додайте збиті вершки.
На дно форми покладіть бісквіт і просочіть його сиропом. Викладіть зверху 4 види баваруа, чергуючи їх. Мінімум 6 годин потрібно тортику постояти в холодильнику, щоб застигнути.
Зазначимо, що шанувальникам Глинської рецепт прийшовся до смаку.
«Зроблю баваруа і буду їсти його ложкою, спасибі Ліза!», «Пальчики оближеш», «Яка краса», «Дуже круто», - пишуть люди.
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