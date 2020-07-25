Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом смачного торта

Як передає Politeka.net, новий рецепт з'явився на її каналі в Youtube. Глинська детально розповіла про те, як в домашніх умовах приготувати торт «Три шоколада», розрахований на форму діаметром 20 см.

Для бісквіта вам знадобиться:

200 г яйця,

140 г цукру,

100 г борошна,

30 г какао порошку,

30 г кукурудзяного крохмалю,

6 г розпушувача,

30 г вершкового масла.

Яйця і цукор потрібно збити, додавши до них розтоплене вершкове масло. З'єднайте з борошном, розпушувачем і кукурудзяним крохмалем. У тісто додайте також какао-порошок, просіяний через сито. Залийте отримане тісто у форму і випікайте півгодини в духовці, розігрітій до 165°С. Коли бісквіт охолоне, виріжте коло і зріжте його верхівку.

Для сиропу вам знадобиться:

100 мл води,

80 г цукру,

20 мл чорного рому (за бажанням).

Змішайте все і доведіть до кипіння.

Для шоколадного баваруа вам знадобиться:

150 мл молока,

150 мл жирних вершків,

4 жовтки,

50 г цукру,

12 г желатину + 60 мл води,

400 мл збитих вершків,

50 г чорного шоколаду,

50 г молочного шоколаду,

50 г білого шоколаду,

50 г карамелізованого шоколаду (за бажанням).

Холодні вершки потрібно збити в комбайні. Тим часом, замочіть желатин у воді в пропорції 1:5, дочекайтеся поки він набухне. З'єднайте жовтки, цукор, молоко і вершки. Отриману суміш варіть до температури 82°С, після чого додайте в неї желатин.

Суміш потрібно розділити на чотири частини (або три), в кожну з якої додати свій різновид шоколаду. Все потрібно перемішати до однорідної консистенції. Після в кожну миску додайте збиті вершки.

На дно форми покладіть бісквіт і просочіть його сиропом. Викладіть зверху 4 види баваруа, чергуючи їх. Мінімум 6 годин потрібно тортику постояти в холодильнику, щоб застигнути.

Зазначимо, що шанувальникам Глинської рецепт прийшовся до смаку.

«Зроблю баваруа і буду їсти його ложкою, спасибі Ліза!», «Пальчики оближеш», «Яка краса», «Дуже круто», - пишуть люди.

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