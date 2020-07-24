Переможниця кулінарного шоу «Майстер Шеф» Єлизавета Глинська поділилася своїм рецептом Чак-Чак

Докладний рецепт вона опублікувала на своєму YouTube-каналі, передає Politeka.net. Глинська переконує, що приготувати цей десерт зможе кожен.

Для тіста вам знадобиться:

300 грам муки,

2 яйця,

70 грам кефіру або нежирної сметани,

0,5 ч. л. соди,

сіль за смаком.

Яйця необхідно змішати з кефіром, додавши соду і сіль. В отриману суміш потрібно додати борошно, замісити тісто. При кімнатній температурі дайте тісту півгодини потомитися. Розкачайте тісто в пласт товщиною приблизно 2-3 мм, після чого наріжте його на смужки шириною 3-4 см. Смужки наріжте поперек на брусочки шириною 5-7 мм Обсмажте брусочки на маслі, щоб вони зарум'янилися.

Для медової заливки вам знадобиться:

100 грам цукру,

100 грам обсмажених волоських горіхів,

150 грам меду.

Протягом 2 хвилин підігрійте мед на середньому вогні, додайте цукор і дочекайтеся, поки він розчиниться.

Тісто залийте отриманою сумішшю, зверху посипте печиво волоськими горіхами. Перемішайте і знову залийте десерт заливкою і посипте горіхами.

Шанувальникам Глинської рецепт прийшовся до смаку. Вони відзначили, що пам'ятають його з дитинства.

«Спасибі за рецепт. В дитинстві мама іноді готувала його, і я називала цей десерт «черв'ячки», «Смак дитинства, мама готувала найсмачніший чак-чак. Бо була з Казані», - пишуть користувачі мережі.

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