Переможниця кулінарного шоу «Майстер Шеф» Єлизавета Глинська поділилася своїм рецептом Чак-Чак

Докладний рецепт вона опублікувала на своєму YouTube-каналі, передає Politeka.net. Глинська переконує, що приготувати цей десерт зможе кожен.

Для тіста вам знадобиться:

  • 300 грам муки,
  • 2 яйця,
  • 70 грам кефіру або нежирної сметани,
  • 0,5 ч. л. соди,
  • сіль за смаком.

Яйця необхідно змішати з кефіром, додавши соду і сіль. В отриману суміш потрібно додати борошно, замісити тісто. При кімнатній температурі дайте тісту півгодини потомитися. Розкачайте тісто в пласт товщиною приблизно 2-3 мм, після чого наріжте його на смужки шириною 3-4 см. Смужки наріжте поперек на брусочки шириною 5-7 мм Обсмажте брусочки на маслі, щоб вони зарум'янилися.

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Для медової заливки вам знадобиться:

  • 100 грам цукру,
  • 100 грам обсмажених волоських горіхів,
  • 150 грам меду.

Протягом 2 хвилин підігрійте мед на середньому вогні, додайте цукор і дочекайтеся, поки він розчиниться.

Тісто залийте отриманою сумішшю, зверху посипте печиво волоськими горіхами. Перемішайте і знову залийте десерт заливкою і посипте горіхами.

Глинська

Шанувальникам Глинської рецепт прийшовся до смаку. Вони відзначили, що пам'ятають його з дитинства.

«Спасибі за рецепт. В дитинстві мама іноді готувала його, і я називала цей десерт «черв'ячки», «Смак дитинства, мама готувала найсмачніший чак-чак. Бо була з Казані», - пишуть користувачі мережі.

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