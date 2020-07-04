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Єлизавета Глинська у своєму профілі в Instagram розкрила свої секрети приготування малосольних огірків

На своїй сторінців Instagram переможниця "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася швидким та простим способом приготування смачних огірків, повідомляє Politeka.net.

Для приготування хрустких малосольних огірків за секретним рецептом від Єлизавети Глинської вам знадобиться:

1 кг огірків;

1 ст.л. солі (без гірки);

1 ч. л. цукру (без гірки);

4 зубчики часнику;

кріп.

Перше, що потрібно зробити, це помістити в зіп-пакет цукор, сіль, чавлений часник і кріп.

Наступний етап - підготувати огірки. Потрібно зрізати "попки". Після чого, їх слід відправити в пакет і добре перемішати.

Після пророблених маніпуляцій, огірки потрібно помістити в холодильник на 10-12 годин. Щоб вони просолились рівномірно, протягом цього часу їх слід періодично перевертати.

По закінченню 12 годин, огірки можна подавати до столу.

" Готово! Можна хрустіти!" - пише переможниця "Мастер Шеф".

Підписники Лізи проявляли активність під її постом, дякували за чудовий рецепт і ділилися своїм досвідом соління огірків.

"Я завжди додаю корінь імбиру ,ріжу його слайсами і пару штук кладуу і коли закатую та просто коли малосолю на поїсти!!! Дуже хрумтять тоді", "Готую за цим рецептом вже 7 років!", "Як просто!" - пишуть підписники Глинської.

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