Переможниця "МастерШеф", кулінарний експерт Єлизавета Глинська, розповіла смачний рецепт з кабачків

Зірка повідомила, що вона використовує один секретний інгредієнт, завдяки якому смак виходить незабутнім. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Інгредієнти:

1 кг кабачків або цукіні;

150 г яйця (3 шт);

300 г риби (червона або біла);

500 г картоплі;

60-80 г борошна (2,5-3 ст. л.);

сіль, рослинна олія (для смаження оладок).

На дрібній тертці натерти кабачки, окремо також натерти картоплю. З'єднати кабачки і картоплю, перемішати і посолити.

Перекласти отриману масу в сито і дати їй стекти протягом півгодини.

Промити, просушити рибу, позбутися кісточок і дрібно порубати. Коли вода стекла, додати в масу рибу, яйця, перемішати, додати борошно і замісити тісто для оладок, за смаком додати сіль.

На невеликій кількості рослинного масла обсмажити оладки з двох боків до золотистої скоринки.

Користувачі мережі прокоментували запис, деякі поділилися своїми рецептами та секретами:

"Зараз сезон кабачків, майже кожен день такі готую тільки без риби, потрібно буде спробувати з рибою. Ви дуже гарна😍", "Ліза, спасибі велике за рецепт оладок. Вони, до речі, дуже смачні і корисні. Я вас люблю. Хай щастить", "Роблю все саме так) тільки без риби - і так добре, з рибою буде дуже добре))", "Доброго ранку, дякую за гарний рецепт, обов'язково спробую з рибкою зробити, тільки в чому секрет Ви не сказали... Я при готуванні таких оладок не накриваю кришкою зовсім, під кришкою вони стають вологими і обпадають, а так борошна якнайменше використовувати"

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