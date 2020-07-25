Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкуснейшего торта
Как передает Politeka.net, новый рецепт появился на ее канале в Ютуб. Глинская подробно рассказала о том, как в домашних условиях приготовить торт «Три шоколада», рассчитанный на форму диаметром 20 см.
Для бисквита вам понадобится:
- 200 г яйца,
- 140 г сахара,
- 100 г муки,
- 30 г какао порошка,
- 30 г кукурузного крахмала,
- 6 г разрыхлителя,
- 30 г сливочного масла.
Яйца и сахар нужно взбить, добавив к ним растопленное сливочное масло. Соедините с мукой, разрыхлителем и кукурузным крахмалом. В тесто добавьте также какао-порошок, просеянный через сито. Залейте полученное тесто в форму и выпекайте полчаса в духовке, разогретой до 165°С. Когда бисквит остынет, вырежьте круг и срежьте его верхушку.
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Для сиропа вам понадобится:
- 100 мл воды,
- 80 г сахара,
- 20 мл черного рома (по желанию).
Смешайте все и доведите до кипения.
Для шоколадного баваруа вам понадобится:
- 150 мл молока,
- 150 мл жирных сливок,
- 4 желтка,
- 50 г сахара,
- 12 г желатина + 60 мл воды,
- 400 мл взбитых сливок,
- 50 г черного шоколада,
- 50 г молочного шоколада,
- 50 г белого шоколада,
- 50 г карамелизированного шоколада (по желанию).
Холодные сливки нужно взбить в комбайне. Тем временем, замочите желатин в воде в пропорции 1:5, дождитесь пока он набухнет. Соедините желтки, сахар, молоко и сливки. Полученную смесь варите до температуры 82°С, после чего добавьте в нее желатин.
Смесь нужно разделить на четыре части (или на три), в каждую из которой добавить свой вид шоколада. Все нужно перемешать до однородной консистенции. После в каждую миску добавьте взбитые сливки.
На дно формы положите бисквит и пропитайте его сиропом. Выложите сверху 4 вида баваруа, чередуя их. Минимум 6 часов нужно тортику постоять в холодильнике, чтобы застыть.
Отметим, что поклонникам Глинской рецепт пришелся по вкусу.
«Сделаю баваруа и буду есть его ложкой, спасибо Лиза!», «Пальчики оближешь», «Какая прелесть», «Какая красота», - пишут люди.
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