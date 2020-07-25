Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкуснейшего торта

Как передает Politeka.net, новый рецепт появился на ее канале в Ютуб. Глинская подробно рассказала о том, как в домашних условиях приготовить торт «Три шоколада», рассчитанный на форму диаметром 20 см.

Для бисквита вам понадобится:

200 г яйца,

140 г сахара,

100 г муки,

30 г какао порошка,

30 г кукурузного крахмала,

6 г разрыхлителя,

30 г сливочного масла.

Яйца и сахар нужно взбить, добавив к ним растопленное сливочное масло. Соедините с мукой, разрыхлителем и кукурузным крахмалом. В тесто добавьте также какао-порошок, просеянный через сито. Залейте полученное тесто в форму и выпекайте полчаса в духовке, разогретой до 165°С. Когда бисквит остынет, вырежьте круг и срежьте его верхушку.

Для сиропа вам понадобится:

100 мл воды,

80 г сахара,

20 мл черного рома (по желанию).

Смешайте все и доведите до кипения.

Для шоколадного баваруа вам понадобится:

150 мл молока,

150 мл жирных сливок,

4 желтка,

50 г сахара,

12 г желатина + 60 мл воды,

400 мл взбитых сливок,

50 г черного шоколада,

50 г молочного шоколада,

50 г белого шоколада,

50 г карамелизированного шоколада (по желанию).

Холодные сливки нужно взбить в комбайне. Тем временем, замочите желатин в воде в пропорции 1:5, дождитесь пока он набухнет. Соедините желтки, сахар, молоко и сливки. Полученную смесь варите до температуры 82°С, после чего добавьте в нее желатин.

Смесь нужно разделить на четыре части (или на три), в каждую из которой добавить свой вид шоколада. Все нужно перемешать до однородной консистенции. После в каждую миску добавьте взбитые сливки.

На дно формы положите бисквит и пропитайте его сиропом. Выложите сверху 4 вида баваруа, чередуя их. Минимум 6 часов нужно тортику постоять в холодильнике, чтобы застыть.

Отметим, что поклонникам Глинской рецепт пришелся по вкусу.

«Сделаю баваруа и буду есть его ложкой, спасибо Лиза!», «Пальчики оближешь», «Какая прелесть», «Какая красота», - пишут люди.

Напомним, что Глинская раскрыла фирменный рецепт малосольных огурчиков: "Как просто!".

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