Українські зірки завжди прагнули підкорити російський шоу-бізнес, адже ринок РФ обіцяв великі гроші для артистів

Як передає Politeka.net, після подій 2014 року українські зірки розділилися на два табори – одні перестали давати концерти в сусідній країні, а інші вважали за краще будувати кар'єру в Росії, втративши українську аудиторію.

Українська співачка Ані Лорак почала дивитися в бік Росії після участі в Євробаченні. До цього у співачки було багато пісень українською мовою. Зараз Лорак живе в Росії, де її вже сприймають як зірку російської естради.

Віра Брежнєва в одному з інтерв'ю заявила, що ніколи не вважала себе «українською» співачкою, хоча сама зірка народилася в Україні. Незважаючи на свою кар'єру в Росії, останнім часом Брежнєва активізувалася і на українському напрямку, заспівавши з Монатіком і навіть презентувавши пісню українською мовою.

Світлана Лобода через виступи в РФ втратила концерти в Україні. Співачка зізнавалася, що хотіла б повернутися до концертів на батьківщині.

Епатажну MARUV постійно звинувачували в тому, що вона дає концерти в РФ, але, схоже, співачку це не хвилює.

Українська співачка Таїсія Повалій довгий час жила і творила в Росії, але нещодавно вирішила повернутися додому і навіть зняла кліп у Києві.

Співачка Йолка, яка народилася в Ужгороді, вже давно працює і живе в Росії.

Співачка Аліна Гросу останнім часом теж вирішила орієнтуватися на російський ринок.

Регіна Тодоренко після не дуже успішної кар'єри співачки в Україні змогла добитися висот за кордоном.

Нагадаємо, що довгонога Лобода в крихітній шкіряній сукні дала жару в автомобілі: "Міс елегантність".

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