Українські зірки завжди прагнули підкорити російський шоу-бізнес, адже ринок РФ обіцяв великі гроші для артистів
Як передає Politeka.net, після подій 2014 року українські зірки розділилися на два табори – одні перестали давати концерти в сусідній країні, а інші вважали за краще будувати кар'єру в Росії, втративши українську аудиторію.
Українська співачка Ані Лорак почала дивитися в бік Росії після участі в Євробаченні. До цього у співачки було багато пісень українською мовою. Зараз Лорак живе в Росії, де її вже сприймають як зірку російської естради.
Віра Брежнєва в одному з інтерв'ю заявила, що ніколи не вважала себе «українською» співачкою, хоча сама зірка народилася в Україні. Незважаючи на свою кар'єру в Росії, останнім часом Брежнєва активізувалася і на українському напрямку, заспівавши з Монатіком і навіть презентувавши пісню українською мовою.
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Світлана Лобода через виступи в РФ втратила концерти в Україні. Співачка зізнавалася, що хотіла б повернутися до концертів на батьківщині.
Епатажну MARUV постійно звинувачували в тому, що вона дає концерти в РФ, але, схоже, співачку це не хвилює.
Українська співачка Таїсія Повалій довгий час жила і творила в Росії, але нещодавно вирішила повернутися додому і навіть зняла кліп у Києві.
Співачка Йолка, яка народилася в Ужгороді, вже давно працює і живе в Росії.
Співачка Аліна Гросу останнім часом теж вирішила орієнтуватися на російський ринок.
Регіна Тодоренко після не дуже успішної кар'єри співачки в Україні змогла добитися висот за кордоном.
Нагадаємо, що довгонога Лобода в крихітній шкіряній сукні дала жару в автомобілі: "Міс елегантність".
А ще Politeka писала, що апетитна Брежнєва пустилася у всі тяжкі на зйомках в кращих нарядах: "Не можу без солодкого", гарячі фото.
Також Politeka повідомляла, що грайлива Лорак розсунула ноги, показавши можливості молодого тіла: «Не кожен це зробить!».