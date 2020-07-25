37-річна українська співачка Світлана Лобода приголомшила спокусливим образом на новому фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одночасно ніжному і відвертому вбранні.
Співачка примірила крихітне шкіряне чорне плаття без бретелей, яке вигідно підкреслило її тонку талію і витончений бюст. Шикарний лук доповнили босоніжки на шпильках, стильна сумочка і недбало накинутий на плечі піджак - все в чорному кольорі. Також не обійшлося без ідеальної укладки (волосся зачесане назад з мокрим ефектом) і яскравого макіяжу з акцентом на очі.
Лобода блиснула "нескінченними" ногами, закинувши одну на іншу, сидячи в автомобілі. Крім того, зірка підкорила публіку грайливим поглядом.
"У кожної дівчини має бути маленьке чорне плаття і велика харизма - і ніч буде незвичайною 😘 Магія погляду і нічого більше 🖤 МалишкаLO", - підписала це соковите фото Світлана.
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Користувачі залишилися в повному захваті, засипавши красуню компліментами в коментарях:
"Міс елегантність🔥"
"Еталон жінки 🔥"
"Страшно уявити, яка ніч вас чекає!"
"Нічого зайвого!!!🌹"
"Шик, блиск 👍💫"
"Де б таку фігурку ще взяти😁 з таким поглядом❤️"
"Їде на Топ-модель по-українськи👍🏻"
Раніше ми повідомляли, Лобода в небезпечному міні засвітилася з відомим красенем - турецьким шеф-кухарем Нусретом Гьокче. Відпочивши в одному з його ресторанів, вже на виході співачка пустилася в танок під власну пісню, що звучала в закладі.
"проводжали нас голосно ....😉 співали всім рестораном 🤦♀️😬🤘", - підписала кадри Лобода.
Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа
Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу
Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців