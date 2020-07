View this post on Instagram

✌🏻Доброго, спортивного утра вместе с @anilorak 💪🏼🤩 . #каролина #анилорак #лорак #шоудива #дива #мынарушаем #шпагат #замечтой #обещаю #твоейлюбимой #showdiva #anilorakteam #anilorak @anilorak А Вы умеете садиться на шпагат?)👇🏻