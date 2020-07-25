Популярна співачка Ані Лорак здивувала спортивною формою і розтяжкою

Як передає Politeka.net, відео з тренування зірки з'явилося на її фан-сторінці. На відео Лорак займалася в танцювальному залі. Вона була одягнена в неймовірно красивий спортивний комбінезон, який обтягнув її струнку фігурку. Красуня стояла біля дзеркала і, потихеньку розводячи в сторону ноги, сіла на шпагат.

На відео прекрасно видно підкачану спину співачки, її апетитну «п'яту точку» і стрункі ніжки.

«Доброго, спортивного ранку разом з Ані Лорак», - підписали відео.

За кілька днів відео на фан-сторінці подивилися майже 7 тисяч разів. В коментарях зірці залишили масу компліментів.

«Супер клас, не кожна це зробить!», «Ось це форма», «Відмінна підготовка», «Оце так», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася фотографією під час підготовки до зйомки. Красуня сиділа в чорному халаті з незвично яскравим макіяжем на обличчі. Лорак виглядала щасливою, її образ добре підкреслили червоні губи.

До речі, нещодавно співачка полонила образом в білому платті з величезним букетом червоних троянд. Красуня стояла в світлій кімнаті, оголивши одну ніжку. Елегантні волани від сукні надали особливої пікантності образу зірки.

Нагадаємо, що Ані Лорак надула губи, вразивши невдалою пластикою: "Ну досить вже!".

А ще Politeka писала, що Лорак скопіювала стиль Каменських заради ролика в тісному платті: "А вишиваночку вдягти?".

Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак в білому платті заінтригувала серією пікантних фото, Лазарєв тут же оцінив.