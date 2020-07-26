Украинские звезды всегда стремились покорить российский шоу-бизнес, ведь рынок РФ сулил большие деньги для артистов

Как передает Politeka.net, после событий 2014 года украинские звезды разделились на два лагеря – одни перестали давать концерты в соседней стране, а другие предпочли строить карьеру в России, потеряв украинскую аудиторию.

Украинская певица Ани Лорак начала смотреть в сторону России после участия в Евровидении. До этого у певицы было много песен на украинском языке. Сейчас Лорак живет в России, где ее уже воспринимают как звезду российской эстрады.

Вера Брежнева в одном из интервью заявила, что никогда не считала себя «украинской» певицей, хотя сама звезда родилась в Украине. Несмотря на свою карьеру в России, в последнее время Брежнева активизировалась и на украинском направлении, спев с Монатиком и даже презентовав песню на украинском языке.

Светлана Лобода из-за выступлений в РФ потеряла концерты в Украине. Певица признавалась, что хотела бы вернуться к концертам на родине.

Эпатажную MARUV постоянно обвиняли в том, что она дает концерты в РФ, но, похоже, певицу это не волнует.

Украинская певица Таисия Повалий долгое время жила и творила в России, но недавно решила вернуться домой и даже сняла клип в Киеве.

Певица Елка, которая родилась в Ужгороде, уже давно работает и живет в РФ.

Певица Алина Гросу в последнее время тоже решила ориентироваться на российский рынок.

Регина Тодоренко после не очень успешной карьеры певицы в Украине смогла добиться высот за границей.

Напомним, что длинноногая Лобода в крохотном кожаном платье дала жару в автомобиле: "Мисс элегантность".

А еще Politeka писала, что аппетитная Брежнева пустилась во все тяжкие на съемках в лучших нарядах: "Не могу без сладкого", горячие фото.

Также Politeka сообщала, что игривая Лорак раздвинула ноги, показав возможности молодого тела: «Не каждая это сделает!».