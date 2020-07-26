Популярна жіноча група ВІА Гра була заснована в 2000 році. Восени цього року групі виповниться 20 років

При цьому до сьогоднішнього дня група залишається на плаву і має натовп відданих шанувальників. Через групу пройшли десятки співачок, для багатьох з яких ВІА Гра стала трампліном на шляху до сольної кар'єри. Politeka.net згадала найяскравіші склади цього колективу.

Безумовно, самий перший склад групи залишається в пам'яті у всіх шанувальників, адже це був початок легендарного шляху. Починалася група з Альони Вінницької та Надії Мейхер. Спочатку це був дует, який пізніше розширили до трьох учасниць. Тріумфальне сходження колективу почалося з пісні «Спроба №5».

«Золотим» та найкращим складом ВІА Гри часто називають тріо, у складі якого співала Мейхер, Віра Брежнєва, Анна Седокова. Саме в цей час група записала свої найкрутіші пісні і була на піку популярності.

Склад з участю Світлани Лободи хоч і проіснував всього декілька місяців, запам'ятався фанатам надовго, адже Лобода зуміла внести в групу вогника.

В досить оригінальному складі група існувала після того, як пішла Віра Брежнєва. Дует Альбіни Джанабаєвої і Меседи Багаудінової зумів пережити складні часи і навіть випустити кілька гідних хітів.

Нове життя колективу подарувала Єва Бушміна, яка прийшла в колектив на запрошення Костянтина Меладзе. Тоді ж в групу повертається Надя Мейхер. Тріо підриває хіт-паради піснею «Алло, мам» і повертає собі популярність.

Санта Дімопулос, яка замінила Мейхер, яка в черговий раз пішла, теж додала вогника групі, хоч і співала в ній порівняно недовго.

Останній крутий склад утворився в колективі після шоу «Хочу у ВІА Гру». Група повністю оновилася. У тріо увійшли Еріка Герцег, Міша Романова і Настя Кожевнікова. У такому форматі група виступала п'ять років.

Нагадаємо, що блондинка з "ВІА Гри" задерла ногу і показала форми зі сміливого ракурсу: "Пружність зашкалює".

А ще Politeka писала, що Віра Брежнєва в порваному платті влаштувала спекотне шоу на сцені, Меладзе точно сподобається: «Нічна фея».

Також Politeka повідомляла, що Міша Романова посвітила грудьми перед шейхом, гаряче фото: не показуйте це Максу Барських.