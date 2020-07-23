Колишня учасниця тріо «ВІА-Гра» Міша Романова блиснула неймовірною красою в присутності шейха

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Викрав шейк», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Романова позує поруч з шейхом, демонструючи перед ним розкішний бюст. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«А не потрібно було будувати вічка 😅тепер покаже східні казки 😅», «скільки раз», «не все, тепер в гарем», «Далеко відвіз?», «Згадав кліп Хто ти мені🙃», — пишуть вони.

До цього ми писали, що ексучасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова засвітила свої принади на пляжі.

На опублікованому фото співачка відпочиває на пляжі в Одесі. Вона позує на матраці біля самого моря, одягнена в тісний купальник-боді оранжевого кольору. Наряд виявився настільки тісним, що "просвітив" всі пікантні подробиці на тілі красуні, а до того ж - схожий на обмундировку рятувальників. У такому образі дівчина переплюнула навіть Памелу Андерсон.

Міша Романова поклала ногу на ногу і відкинула руку за голову, спершись другий про матрац. Вона млосно дивиться вдалину крізь сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, що Міша Романова влаштувала сміливу фотосесію топлес: чуттєве фото.

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