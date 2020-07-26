Популярная женская группа ВИА Гра была основана в 2000 году. Осенью этого года группе исполнится 20 лет

При этом до сегодняшнего дня группа остается на плаву и имеет толпу преданных поклонников. Через группу прошли десятки певиц, для многих из которых ВИА Гра стала трамплином на пути к сольной карьере. Politeka.net вспомнила самые яркие составы этого коллектива.

Безусловно, самый первый состав группы остается в памяти у всех поклонников, ведь это было начало легендарного пути. Начиналась группа с Алены Винницкой и Надежды Мейхер. Сначала это был дуэт, который позже расширили до трех участниц. Триумфальное восхождение коллектива началось с песни «Попытка №5».

«Золотым» и лучшим составом ВИА Гры часто называют трио, в составе которого пела Мейхер, Вера Брежнева и Анна Седокова. Именно в это время группа записала свои самые крутые песни и была на пике популярности.

Состав с участием Светланы Лободы хоть и просуществовал всего пару месяцев, запомнился фанатам надолго, ведь Лобода сумела внести в группу огонька.

В достаточно оригинальном составе группа существовала после ухода Веры Брежневой. Дуэт Альбины Джанабаевой и Меседы Багаудиновой сумел пережить сложные времена и даже выпустить несколько достойных хитов.

Новую жизнь коллективу подарила Ева Бушмина, которая пришла в коллектив по приглашению Константина Меладзе. Тогда же в группу возвращается Надя Мейхер. Трио взрывает хит-парады песней «Алло, мам» и возвращает себе популярность.

Санта Димопулос, заменившая в очередной раз ушедшую Мейхер, тоже добавила огонька группе, хоть и пела в ней сравнительно недолго.

Последний крутой состав образовался в коллективе после шоу «Хочу в ВИА Гру». Группа полностью обновилась. В трио вошли Эрика Герцег, Миша Романова и Настя Кожевникова. В таком формате группа выступала пять лет.

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