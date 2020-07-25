Популярна співачка Віра Брежнєва захопила жарким образом в білому порваному платті

Архівне фото з'явилося на фан-сторінці співачки, передає Politeka.net. На знімку Брежнєва стояла на сцені, тримаючи в руках мікрофон. Красуня була одягнена в чорну нижню білизну, яку було видно через прозору білу тканину. Крім цього, на сукні-туніці були дірки, через які молоде тіло було видно ще краще.

«Всім солодких снів», - підписали фото фанати.

Варто відзначити, що прихильники відразу ж впізнали у фотографії образ Віри зі знаменитої фотосесії «золотого» складу групи ВІА Гра. Як відомо, на піку популярності група була, коли в ній співали Віра Брежнєва, Надія Мейхер і Анна Седокова.

В коментарях Брежнєвій залишили масу приємних слів.

«Красуня, завжди найкраща», «Нічна добра фея», «І вам спокійної ночі, і казкової», «Вау», «Класна», «Така гарна була», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що нещодавно на фан-сторінці з'явилося фото, на якому Віра Брежнєва з'явилася в красивому білому костюмі. Співачка сиділа на кубі, підігнувши під себе ноги. Красуня розстебнула гудзики на сорочці, засвітивши зону декольте.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в прозорому міні випадково показала зайве під час концерту: "Монатік збентежився".

А ще Politeka писала, що апетитна Брежнєва пустилася у всі тяжкі на зйомках в кращих нарядах: "Не можу без солодкого", гарячі фото.

Також Politeka повідомляла, що пристрасна Віра Брежнєва в бікіні задерла ноги і показала, за що її любить Меладзе: «Я не свята».