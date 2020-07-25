Стало відомо, на які нові соцвиплати можуть розраховувати українці в 2020 році

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, карантин, введений на тлі пандемії китайського вірусу, вніс свої корективи в життя простих українців.

Тож українцям призначили нові виплати - для індивідуальної боротьби з китайським вірусом.

Мова йде про самотніх людей, яким діагностували уханьський вірус. Звертатися за призначенням соцдопомоги слід у місцеву обласну державну адміністрацію.

"Ця обов'язок (призначити соцдопомогу) покладено на Київську міську та обласні державні адміністрації, у яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Воно повинно супроводжувати і надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують", – попередив українців глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

Варто відзначити, що цю соцдопомогу можуть отримати відразу декілька категорій українців:

люди з інвалідністю;

літні люди;

люди, які на час захворювання живуть самі;

люди, які проходять самоізоляцію, тому у них немає можливості придбати ті чи інші речі і продукти харчування.

Раніше ми повідомляли, Міністерство соціальної політики України розробило ряд змін для забезпечення доступу українців до соціальної допомоги.

Зазначалося, що суттєві зміни торкнуться питань рівного доступу до державної допомоги, об'єктивності під час її призначення і спрощення оформлення необхідних документів.

Передбачений перерахунок розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (+ дітей з інвалідністю), яка виплачувалася у січні-червні 2020 року.

Нагадаємо, додаткова соцдопомога в Україні, хто отримає гроші від Кабміну: "Компенсацію виплатять...".

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