Стало известно, на какие новые соцвыплаты могут расчитывать украинцы в 2020 году
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, карантин, введенный на фоне пандемии китайского вируса, внес свои коррективы в жизнь простых украинцев.
Поэтому украинцам назначили новые пособия - для индивидуальной борьбы с китайским вирусом.
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Речь идет об одиноких людях, которым диагностировали уханьский вирус. Обращаться за назначением соцпомощи следует в местную областную государственную администрацию.
"Эта обязанность (назначить соцпомощь) возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются", – предупредил украинцев глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга.
Стоит отметить, что эту соцпомощь могут получить сразу несколько категорий украинцев:
- люди с инвалидностью;
- пожилые люди;
- люди, которые на время заболевания живут сами;
- люди, которые проходят самоизоляцию, поэтому у них нет возможности приобрести те или иные вещи и продукты питания.
Ранее мы сообщали, Министерство социальной политики Украины разработало ряд изменений для обеспечения доступа украинцев к социальной помощи.
Отмечалось, что существенные изменения коснутся вопросов равного доступа к государственной помощи, объективности во время ее назначения и упрощении оформления необходимых документов.
Предусмотрен также перерасчет размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство (+ детей с инвалидностью), которая выплачивалась в январе-июне 2020 года.
Напомним, дополнительная соцпомощь в Украине, кто получит деньги от Кабмина: "Компенсацию выплатят...".
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