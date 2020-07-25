Стало известно, на какие новые соцвыплаты могут расчитывать украинцы в 2020 году

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, карантин, введенный на фоне пандемии китайского вируса, внес свои коррективы в жизнь простых украинцев.

Поэтому украинцам назначили новые пособия - для индивидуальной борьбы с китайским вирусом.

Речь идет об одиноких людях, которым диагностировали уханьский вирус. Обращаться за назначением соцпомощи следует в местную областную государственную администрацию.

"Эта обязанность (назначить соцпомощь) возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделение социальной защиты. Оно должно сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются", – предупредил украинцев глава МОЗ Максим Степанов во время брифинга.

Стоит отметить, что эту соцпомощь могут получить сразу несколько категорий украинцев:

люди с инвалидностью;

пожилые люди;

люди, которые на время заболевания живут сами;

люди, которые проходят самоизоляцию, поэтому у них нет возможности приобрести те или иные вещи и продукты питания.

Ранее мы сообщали, Министерство социальной политики Украины разработало ряд изменений для обеспечения доступа украинцев к социальной помощи.

Отмечалось, что существенные изменения коснутся вопросов равного доступа к государственной помощи, объективности во время ее назначения и упрощении оформления необходимых документов.

Предусмотрен также перерасчет размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство (+ детей с инвалидностью), которая выплачивалась в январе-июне 2020 года.

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