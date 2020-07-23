Відома співачка Віра Брежнєва блиснула розкішною фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, архівне фото зірки згадали її шанувальники, опублікувавши на одній з фан-сторінок. Це фото було зроблено в 2019 році, але до цих пір розбурхує фантазію відданих фанів Віри.

На знімку Брежнєва з'явилася в чорному бікіні. Вона залізла на паркан, задерши ноги, і прийнявши непристойну позу. Красуня засвітила всі найсолодші місця. Вона показала стрункі ніжки, плоский животик і округлі стегна.

«Сором пропав! Підвищений Градус! Я не свята!!» - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що на фан-сторінці стали обговорювати інтерв'ю Брежнєвої, в якому вона зізналася, що майже не готує вдома. А ось її чоловік, музичний продюсер Костянтин Меладзе іноді встає за плиту і балує дружину стравами грузинської кухні. Фанати співачки зазначили, що з такою фігуркою, як у Брежнєвої, можна і не готувати.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва підкорила видом в червоному вбранні під час концерту в Україні. Співачка взяла участь у концерті, який був присвячений 15-річчю програми "Світське життя". До речі, зірка встигла дати й інші концерти в Україні, хоча сама давно проживає разом з чоловіком і дітьми в Росії.

Нагадаємо, що Брежнєва без краплі сорому запалила перед Монатіком в прозорій сукні: "Мокрою стала ще краще".

Як раніше повідомляла Politeka, Брежнєва показала красу "зсередини", заклично розкривши сорочку: "Все так само гаряча!".

Також Politeka інформувала, що Віра Брежнєва в прозорому міні випадково показала зайве під час концерту: "Монатік збентежився".