Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як веселилася під час виступу з Монатиком
Після того, як зірки презентували новий кліп на пісню "Вечериночка", вони активно займаються її просуванням, хваляться кадрами з концертів і показують фото, зроблені на зйомках відеороботи в Барселоні, пише Рoliteka.net.
Причому сама Віра під час презентації розповіла, що яким би це літо не було, вона вірить, що всі зможуть побачитися, обійнятися і помиритися:
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«Ми обов'язково станцюємо, що вміємо. А танці адже вміють піднімати будь-який настрій. Плюс... Літо прийшло. Так що ми без домашніх вечериночек залишити не посміємо Вас. Будьте здорові, ввечері і вночі, вдень і вранці. Кожен день тижня. І пам'ятайте... про танці. Адже танці — це кожною миттю насолода!», – заявили Дмитро і Віра раніше.
На виступі під час концерту з нагоди п'ятнадцятиріччя «Світського життя» з Катею Осадчою зірки чимало здивували фанатів не лише композицією, але і нарядами з кліпу. Прихильники продовжують ділитися кадрами з виступу, а також враженнями про побачене.
Як відомо, вже давно співачка проживає в РФ і приїжджає додому, в рідну країну дуже рідко і частіше всього по справах. Днями відбулося масштабне святкування п'ятнадцятиріччя з дня старту проекту "Світське життя", на якому Віра разом з колегами презентувала свої найкращі композиції, а також привітала товаришів. Після цього зірка також дала інші концерти, під час яких і розбурхала фанатів,
Також жднем раніше на фан-акаунті в Instagram з'явилися кадри з тим, як Віра Брежнєва виступила зі своїм новим хітом українською мовою. На сцені вона з'явилася в червоній сукні з шовку з відкритою спиною і асиметричним кроєм знизу. Доповнила свій образ Віра срібними босоніжками і масивними кільцями.
«Вчора у Києві відбулася прем'єра пісні «Неадекват» 🤩😍👏👏 Ну просто кайф 🙌💘💫 #верабрежнева #неадекват #прем'єра #вогонь», - повідомляється на фан-сторінці Віри.
Шанувальники тут же відповіли:
«Взагалі співати не може. Це що співунка? Зараз до нас припреться», «Така красуня, а як співає і танцює💋💋💋💋💋», «Сильно дешево», «Як мексиканська красуня і така ж гаряча 😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «От якщо б Віра ще б навчила мене по українськи розуміти і говорити, взагалі б було чудово)))🎊👏😉», «👎справжня херня( і взагалі якого х@я ві приперлися в Україну, запроданці? Співайте для рашки, то для їх мозку, а не для українців 👎», «Віра російською смачніше», «Пісня херня😢», «"Неадекват" - це не просто кайф! Це космос!🙏💓💓💓🔥».
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