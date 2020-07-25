До чого готуватися українцям

В Кабміні розкрили, як виділення Україні нового траншу вплине на курс долара в країні

Про це під час брифінгу в Брюсселі розповів глава уряду Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

Як відомо, Україна має отримати від Європейського Союзу макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

І як стверджує прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виділення Україні траншу ніяк не вплине на національну валюту, і курс долара.

«Надання макрофінансової допомоги жодним чином не вплине на курс долара. Ситуація залишається стабільною», — заспокоїв глава Кабміну.

Він також додав, що уряд не буде вести переговори з НБУ щодо додаткової емісії національної валюти.

Сам кредит від ЄС буде розбитий на дві частини, і першу Україну зможе отримати після того, як Рада ратифікує відповідний меморандум.

Другий транш Україна отримає після проведення деяких реформ, які, ймовірно, будуть завершені вже в 2021 році.

«Програма розрахована на дванадцять місяців. Кредит розрахований на 14,5 років. Надзвичайно привабливі умови для України. Це зменшить навантаження з виплати зовнішніх боргів. Це – підтримка у боротьбі з пандемією», — резюмував Шмигаль, виступаючи на брифінгу.

До цього ми розповідали, що гривня повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар і курс не повинен опускатися до 25.

Таку заяву зробив міністр економіки України Ігор Петрашко. За його словами, це піде на користь українським експортерам.

За його словами, Україні необхідно посилення курсу валют, інакше це негативно позначиться на експортерах, які "не очікують девальвації курсу".

"Потрібна стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривні/долар сильно вдарила і по аграріям, і за металургам", – зазначив він.

Нагадаємо, що новий глава НБУ оскандалився безглуздим заявою: що чекає долар.

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