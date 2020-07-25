Кому і коли пощастить пільговиків

В 2021 році уряд планує провести кілька індексацій пенсій

Про це в ефірі українського телеканалу розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

За її словами, перша індексація виплат запланована на 1 березня 2020 року, але для виконання необхідно залучити додатковий фінансовий ресурс.

Якщо в 20201 році підвищать мінімальну зарплату в січні до, наприклад, 6000 гривень, мінімальна пенсійна виплата для людей у віці 60 – 65 років (при наявності 35 років обов'язкового стажу у чоловіків та 30 жінок) складе 2400 гривень.

Якщо мінімалка буде підвищена в липні, то розмір виплати вже складе 2600 гривень. У Мінсоцполітики заявляють, що "однозначно" будуть проводити індексацію, і не виключено, що підвищать на 15%.

Підсумовуючи, Марина Лазебна заявила, що індексація буде проведена в березні, оскільки "люди звикли до цієї дати, ми повинні підвищити їм пенсії".

До цього ми повідомляли, що пенсійний фонд України розповів, скільки грошей виділили і витратили на пенсії для літніх українців.

Згідно з повідомленням, українським пенсіонерам вже почали виплачувати пенсії за липень. Прес-служба відзвітувала, скільки грошей виділили і скільки вже доставили.

"24 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій липня на загальну суму 39,2 млрд грн. Виплата пенсій буде проведена в установленому порядку", - інформував раніше ПФУ.

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