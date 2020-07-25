Кому и когда из льготников повезет

В 2021 году правительство планирует провести несколько индексаций пенсий

Об этом в эфире украинского телеканала рассказала министр соцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

По ее словам, первая индексация выплат запланирована на 1 марта 2020 года, но для выполнения необходимо привлечь дополнительный финансовый ресурс.

Если в 20201 году повысят минимальную зарплату в январе до, например, 6000 гривен, то минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте 60 – 65 лет (при наличии 35 лет обязательного стажа у мужчин и 30 у женщин) составит 2400 гривен.

Если минималка будет повышена в июле, то размер выплаты уже составит 2600 гривен. В Минсоцполитики заявляют, что "однозначно" будут проводить индексацию, и не исключено, что повысят на 15%.

Подытоживая, Марина Лазебная заявила, что индексация будет проведена в марте, поскольку "люди привыкли к этой дате и мы должны повысить им пенсии".

До этого мы сообщали, что пенсионный фонд Украины рассказал, сколько денег выделили и потратили на пенсии для пожилых украинцев.

Согласно сообщению, украинским пенсионерам уже начали выплачивать пенсии за июль. Пресс-служба отчиталась, сколько денег выделили и сколько уже доставили.

"24 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий июля. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,6 млрд грн. Обеспечено финансирования пенсий июля на общую сумму 39,2 млрд грн. Выплата пенсий будет произведена в установленном порядке", - информировал ранее ПФУ.

Напомним, украинцев оставили без повышенных пенсий, выдвинуто главное условие

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