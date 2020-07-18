Юна дочка зірки «Квартал 95» Євгена Кошового вразила видом в модному образі

12-річна Варвара Кошова незважаючи на такий юний вік вже дуже активно веде свою сторінку в Instagram, постійно демонструючи підписникам різні модні луки. Дівчині явно подобається вбиратися і робити селфи в різних образах.

На цей раз школярка поділилася серією нових знімків, передає Politeka.net.

На селфі Варвара позує перед камерою в милій зеленій кофті з квітковим принтом. Красуня доповнила свій образ легким і свіжим макіяжем: дівчина підфарбувала вії і брови і виділила губи соковитим блексом.

На останньому знімку Варвара також показала свої кросівки, які деяким коментаторам нагадали взуття її батька. Під фотографіями відразу з'явилося безліч захоплених коментарів.

«На 3 картинці у баті кроси вкрала?», «Лялька», «Класно робиш макіяж», «Красуня», «Що це за шикарна особистість робить у моїй стрічці?», «Красуня просто», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Варвара вразила дорослим чином, примірявши на себе роль моделі.

Дівчина вирішила спробувати себе в ролі моделі, демонструючи різні наряди на тлі моря. Так, на знімку Варя позує в довгому бежевому платті, зухвало задерши ногу на стоїть поруч огорожу. Варто відзначити, що сукня виглядає більш підходящою для дорослої жінки, ніж для юної школярки.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Квартал 95» пожовтів і змінився в обличчі після слів дружини: таким його ще не бачили.