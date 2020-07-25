39-річна бразильська модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria’s Secret, вразила формами на пляжі

Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в синьому бікіні на зав'язочках. Модель грала в пляжний волейбол і застигла на знімку в момент стрибка. Красуня розтяглася у всій красі, блиснувши ідеальної талією, витонченим бюстом і стрункими ніжками.

Дівчина распутила волосся, які ефектно злетіли вгору під час стрибка, і наділа сонцезахисні окуляри.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Ідеальна кішечка, aaa💕"

"Це один із способів відволіктися. Амінь!❤️"

"Вибух бомби! 😻"

"Жінка, ти так прекрасна❤❤❤"

"Супер ангел"

"Дуже добре 👌👍 сподіваюся, і ти виграла 👏"

"Краса в дії"

"Вона дівчина, яка бачить красу в кожній хвилині"

Раніше ми повідомляли, Амбросіо засвітила соковитий персик, позуючи оголеною. Модель розташувалася на підстилці, лежачи на животі. В руці красуня тримала апетитний фрукт, який вже встигла надкусити. Крім того, вона акуратно прикрила бюст соняхом, додавши сільської родзинки кадру.

Також ми писали, як Алессандра скаженіла в басейні. Ангел Victoria’s Secret виринула з води, вхопившись руками за сідниці. Кадр вийшов по-справжньому фантастичним. Модель продемонструвала завидні форми в зеленому бікіні, мало "не втративши" пишні груди з чашечок бюстгальтера.

"Басейн, Мерехтлива дорога ’💧💫", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що самий гарячий ангел Victoria’s Secret показала пружний «горішок» в невидимому вбранні: «про таке мріють все»