39-річна бразильська модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria’s Secret, вразила формами на пляжі
Як передає Рoliteka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в синьому бікіні на зав'язочках. Модель грала в пляжний волейбол і застигла на знімку в момент стрибка. Красуня розтяглася у всій красі, блиснувши ідеальної талією, витонченим бюстом і стрункими ніжками.
Дівчина распутила волосся, які ефектно злетіли вгору під час стрибка, і наділа сонцезахисні окуляри.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
"Ідеальна кішечка, aaa💕"
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"Це один із способів відволіктися. Амінь!❤️"
"Вибух бомби! 😻"
"Жінка, ти так прекрасна❤❤❤"
"Супер ангел"
"Дуже добре 👌👍 сподіваюся, і ти виграла 👏"
"Краса в дії"
"Вона дівчина, яка бачить красу в кожній хвилині"
Раніше ми повідомляли, Амбросіо засвітила соковитий персик, позуючи оголеною. Модель розташувалася на підстилці, лежачи на животі. В руці красуня тримала апетитний фрукт, який вже встигла надкусити. Крім того, вона акуратно прикрила бюст соняхом, додавши сільської родзинки кадру.
Також ми писали, як Алессандра скаженіла в басейні. Ангел Victoria’s Secret виринула з води, вхопившись руками за сідниці. Кадр вийшов по-справжньому фантастичним. Модель продемонструвала завидні форми в зеленому бікіні, мало "не втративши" пишні груди з чашечок бюстгальтера.
"Басейн, Мерехтлива дорога ’💧💫", - підписала фото зірка.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно
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