39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, впечатлила формами на пляже

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в синем бикини на завязочках. Модель играла в пляжный волейбол и застыла на снимке в момент прыжка. Красотка растянулась во всей красе, блеснув идеальной талией, изящным бюстом и стройными ножками.

Девушка распутила волосы, которые эффектно взмыли вверх во время прыжка, и надела солнцезащитные очки.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Идеальная кошечка, aaa💕"

"Это один из способов отвлечься. Аминь!❤️"

"Взрыв бомбы! 😻"

"Женщина, ты так прекрасна❤❤❤"

"Супер ангел"

"Очень хорошо 👌👍 надеюсь, и ты выиграла 👏"

"Красота в действии"

"Она девушка, которая видит красоту в каждой минуте"

Ранее мы сообщали, Амбросио засветила сочный персик, позируя обнаженной. Модель расположилась на подстилке, лежа на животе. В руке красотка держала аппетитный фрукт, который уже успела надкусить. Кроме того, она аккуратно прикрыла бюст подсолнухом, добавив сельской изюминки кадру.

Также мы писали, как Алессандра порезвилась в бассейне. Ангел Victoria’s Secret вынырнула из воды, ухватившись руками за ягодицы. Кадр вышел по-настоящему фантастическим. Модель продемонстрировала завидный формы в зеленом бикини, чуть "не потеряв" пышную грудь из чашечек лифчика.

"Бассейн, Мерцающая дорогая ’💧💫", - подписала фото звезда.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»