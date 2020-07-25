39-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, впечатлила формами на пляже
Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в синем бикини на завязочках. Модель играла в пляжный волейбол и застыла на снимке в момент прыжка. Красотка растянулась во всей красе, блеснув идеальной талией, изящным бюстом и стройными ножками.
Девушка распутила волосы, которые эффектно взмыли вверх во время прыжка, и надела солнцезащитные очки.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
"Идеальная кошечка, aaa💕"
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"Это один из способов отвлечься. Аминь!❤️"
"Взрыв бомбы! 😻"
"Женщина, ты так прекрасна❤❤❤"
"Супер ангел"
"Очень хорошо 👌👍 надеюсь, и ты выиграла 👏"
"Красота в действии"
"Она девушка, которая видит красоту в каждой минуте"
Ранее мы сообщали, Амбросио засветила сочный персик, позируя обнаженной. Модель расположилась на подстилке, лежа на животе. В руке красотка держала аппетитный фрукт, который уже успела надкусить. Кроме того, она аккуратно прикрыла бюст подсолнухом, добавив сельской изюминки кадру.
Также мы писали, как Алессандра порезвилась в бассейне. Ангел Victoria’s Secret вынырнула из воды, ухватившись руками за ягодицы. Кадр вышел по-настоящему фантастическим. Модель продемонстрировала завидный формы в зеленом бикини, чуть "не потеряв" пышную грудь из чашечек лифчика.
"Бассейн, Мерцающая дорогая ’💧💫", - подписала фото звезда.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
Также Politeka информировала, что самый горячий ангел Victoria’s Secret показала упругий «орешек» в невидимом наряде: «о таком мечтают все»