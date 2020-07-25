У Лондоні не хочуть такого повороту подій

Меган Маркл і принц Гаррі готують серйозний удар по королівському палацу

Про це пише таблоїд Daily Mail.

За інформацією джерел, вже в наступному місяці королівські біографи випустять книгу про Меган Маркл і принца Гаррі під назвою «Пошук свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї».

У цій книзі будуть розкриті нові подробиці з життя герцогів, а також озвучать справжню причину втечі з королівського палацу.

Публікація книги дозволить Меган Маркл і принцу Гаррі вивести відносини з королівською сім'єю на новий рівень, оскільки Букінгемський палац побоюється виходу правдивої біографії. Джерела впевнені, що оприлюднення одкровень зруйнує останню можливість возз'єднання Меган і Гаррі з Єлизаветою II.

В автобіографічній книзі «буде розказано про справжні стосунки герцогів з королівською родиною».

«Там буде написано про всі образи, які вони затаїли на родичів», — додав обізнане інсайдер.

Тим не менш, колишні герцоги Сассекські жодного разу не коментували вихід книги, проте джерела з близького оточення пари стверджують, що саме вона дозволить їм "розправитися" з Букінгемським палацом.

Раніше ми розповідали про те, що на колишніх герцогів Меган Маркл і Гаррі оголосили справжню «полювання» в Лос-Анджелесі. Після того, як журналістам вдалося зробити лише кілька немногозначительных знімків, вони перейшли до «плану Б».

За інформацією ЗМІ, папараці вже п'ять разів атакували розкішний особняк екс-герцогів Сассекських в Каліфорнії за допомогою безпілотників.

Про це поліцейські вказали у своїх рапортах, які опинилися в розпорядженні журналістів. Дрони облітали ділянка Меган Маркл і принца Гаррі на висоті приблизно 6 метрів від землі.

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