Меган Маркл и принц Гарри готовят серьезный удар по королевскому дворцу
Об этом пишет таблоид Daily Mail.
По информации источников, уже в следующем месяце королевские биографы выпустят книгу о Меган Маркл и принце Гарри под названием «Поиск свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи».
В этой книге будут раскрыты новые подробности из жизни герцогов, а также озвучат настоящую причину бегства из королевского дворца.
Резкий скачок цен на газ, кому придется платить по новым тарифам: "Уже с 1 августа..."
Резкий рост курса доллара, в НБУ предупредили украинцев: "Гривна будет слабеть и..."
Асмус соблазнила белоснежной грудью в бархатном платье, Харламов кусает локти: пикантное фото
НБУ показал украинцам новые деньги: как они выглядят, "посвящены будущим..."
Публикация книги позволит Меган Маркл и принцу Гарри вывести отношения с королевской семьей на новый уровень, поскольку Букингемский дворец опасается выхода правдивой биографии. Источники уверены, что обнародование откровений разрушит последнюю возможность воссоединения Меган и Гарри с Елизаветой II.
В автобиографической книге «будет рассказано о настоящих отношениях герцогов с королевской семьей».
«Там будет написано обо всех обидах, которые они затаили на родственников», — добавил осведомленный инсайдер.
Тем не менее, бывшие герцоги Сассекские ни разу не комментировали выход книги, однако источники из близкого окружения пары утверждают, что они смогут "расправиться" с Букингемским дворцом с помощью этой книги.
Ранее мы рассказывали о том, что на бывших герцогов Меган Маркл и Гарри объявили настоящую «охоту» в Лос-Анджелесе. После того, как журналистам удалось сделать лишь несколько немногозначительных снимков, они перешли к «плану Б».
По информации СМИ, папарацци уже пять раз атаковали роскошный особняк экс-герцогов Сассекских в Калифорнии с помощью беспилотников.
Об этом полицейские указали в своих рапортах, которые оказались в распоряжении журналистов. Дроны облетали участок Меган Маркл и принца Гарри на высоте примерно 6 метров от земли.
Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон
А еще Politeka писала, что "Будет ребенок": близкие раскрыли тайну Меган Маркл и Гарри
Также Politeka сообщала, что Меган Маркл атаковала Елизавету II и призналась, почему сбежала из дворца