Меган Маркл и принц Гарри готовят серьезный удар по королевскому дворцу

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

По информации источников, уже в следующем месяце королевские биографы выпустят книгу о Меган Маркл и принце Гарри под названием «Поиск свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи».

В этой книге будут раскрыты новые подробности из жизни герцогов, а также озвучат настоящую причину бегства из королевского дворца.

Публикация книги позволит Меган Маркл и принцу Гарри вывести отношения с королевской семьей на новый уровень, поскольку Букингемский дворец опасается выхода правдивой биографии. Источники уверены, что обнародование откровений разрушит последнюю возможность воссоединения Меган и Гарри с Елизаветой II.

В автобиографической книге «будет рассказано о настоящих отношениях герцогов с королевской семьей».

«Там будет написано обо всех обидах, которые они затаили на родственников», — добавил осведомленный инсайдер.

Тем не менее, бывшие герцоги Сассекские ни разу не комментировали выход книги, однако источники из близкого окружения пары утверждают, что они смогут "расправиться" с Букингемским дворцом с помощью этой книги.

Ранее мы рассказывали о том, что на бывших герцогов Меган Маркл и Гарри объявили настоящую «охоту» в Лос-Анджелесе. После того, как журналистам удалось сделать лишь несколько немногозначительных снимков, они перешли к «плану Б».

По информации СМИ, папарацци уже пять раз атаковали роскошный особняк экс-герцогов Сассекских в Калифорнии с помощью беспилотников.

Об этом полицейские указали в своих рапортах, которые оказались в распоряжении журналистов. Дроны облетали участок Меган Маркл и принца Гарри на высоте примерно 6 метров от земли.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон

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