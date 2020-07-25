34-річна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова блиснула розкішною фігуркою на пляжі

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в помаранчевому бікіні, передає Politeka.net. Бузова позувала біля каменю на тлі гарної води. Видно було, що погода співачку не балувала, але вона все одно була налаштована рішуче.

«Мрію повернутися сюди знову, вже зі своїм виступом», - написала артистка.

Крім цього, Бузова записала відео на свою нову пісню. Вона стала танцювати в купальнику біля води. Красуня запалила під новий трек, закликавши своїх прихильників записувати відео для ТікТок з її новою піснею.

За день пост красуні оцінили майже 500 тисяч разів, а відео з танцем подивилися майже 3 млн разів. Не стрималася і оцінила відео російська співачка Анна Семенович. Під фото Бузової залишили багато коментарів.

«Яка фігура!», «Оля, фігура вогонь! Стільки сил вклала», «Ольга, Ви велика розумниця», «Дуже красива! Я обожнюю тебе», «Ти шикарна!», «Просто бомба», «Нереальна», «Яка ж ти худенька», «Сухар, мужика собі знайди», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Бузова взяла участь у зйомках, зробивши собі модну зачіску. Дівчина позувала в красивому платті, засвітивши своє татуювання на спині.

Нагадаємо, що епатажна Бузова кардинально змінила імідж, зірку просто не впізнати: "Без ліфа бомба".

А ще Politeka писала, що втомлена Бузова влаштувала на вулиці незвичайні зйомки в одному халаті: "Вже давно не дівчинка!".

Також Politeka повідомляла, що Бузову в чорній білизні жорстко висміяли після домашнього відео: "У самій стирчать...".